В Крыму не используют имеющиеся ресурсы для решения проблем вододефицита

В Крыму рано заниматься опреснением морской воды – такое мнение высказал заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко.

Как уже сообщал «Новый День», в конце сентября глава РК Сергей Аксенов заявил, что Москва приняла решение построить опреснительную установку для снабжения Симферополя в 30 километрах от крымской столицы – в поселке Николаевка. В течение 2 недель власти Крыма и соответствующие федеральные министерства должны были представить конкретные предложения по реализации проекта. Две недели истекают завтра, 8 октября.

Между тем, опреснением морской воды стоит заниматься только в том случае, если все возможные способы получения и экономии воды уже использованы, считает Николенко.

«Для решения проблем дефицита водных ресурсов Всемирный водный конгресс базовой считает концепцию на основе трех принципов: комплексность, системность и оптимальность. Опреснением морской воды стоит заниматься, если все возможные способы получения и экономии воды использованы, то есть, если мы живём в безводной пустыне или на острове, где нет ни озер, ни рек, -отмечает эксперт. – Не будем забывать, что водный дефицит появляется на полуострове циклично раз в 6-8 лет, когда очень мало дождей и снегов. И если будут строить дорогостоящие опреснительные сооружения, то куда девать драгоценную опресненную воду в годы обильных осадков? В европейских странах она для потребителей стоит примерно €2, для жителей и предприятий республики такие цифры могут оказаться чрезмерными».

Ученый считает, что в первую очередь необходимо восстановить водный баланс, ем более, что в Крыму достаточно рек, при которых можно создать новые водохранилища, а далее – объединить их в систему. «Израиль, который сейчас называют опреснительной сверхдержавой, ещё с 1967 года предпринимал именно эти шаги. Так что и мы давайте сначала задействуем все, чем располагает наш край», – говорит эксперт.

Кроме того, во время ливней в Крыму появляется большое количество сбросной дождевой воды, которую также необходимо уметь использовать. «Большая часть сточных вод полуострова сбрасывается в моря, хотя может быть использована для покрытия дефицита, – подчеркивает Николенко. – Все эти меры я рекомендую как проверенный мировым сообществом экологически верный путь».

Напомним, ситуация с водообеспечением Крыма остается напряженной. С начала осени масштабные дожди прошли лишь дважды (5-6 и 29-30 сентября), выпавших осадков оказалось недостаточно для решения проблемы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.10.20

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