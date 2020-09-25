Для снабжения Крыма решили опреснять морскую воду и очищать реку Салгир

В Крыму будет реализован проект опреснения воды. Об этом сегодня заявил глава РК Сергей Аксенов, сославшись на решения по итогам обсуждения проблемы на федеральном уровне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жить в условиях вододефицита Симферополю, в котором с 7 сентября введены жесткие графики подачи воды, придется минимум до марта 2021 года. В ближайшее время для обеспечения города будет пробурена еще одна скважина. А в январе – феврале обещают ввести в строй еще три водозабора, что позволит ежесуточно подавать в город еще 40 тысяч кубометров.

Однако для решения водоснабжения Крыма в целом нужны кардинальные решения. Неоднократно звучали предложения опреснять морскую воду, но их все время отклоняли, ссылаясь на слишком высокую стоимость технологии.

Однако сегодня Аксенов заявил, что Москва приняла решение построить опреснительную установку для снабжения Симферополя в 30 километрах от крымской столицы – в поселке Николаевка. В течение ближайших 2 недель власти Крыма и соответствующие федеральные министерства должны представить конкретные предложения по реализации проекта.

Отметим, подобных технологий в России еще не использовали.

Кроме того, решено модернизировать очистные в селе Укромное, чтобы использовать для водоснабжения города реку Салгир. «Не секрет, что в реку сливается 70 тыс кубметров канализационных стоков, – сказал Аксенов. – Сегодня загрязнение воды в Салгире по некоторым показателям в тысячу раз выше нормы, но поскольку других источников, кроме опреснения в больших объемах, мы по Симферополю использовать не можем, будем рассматривать вариант очищения воды, закачки ее Северо-Крымский канал переброски в Межгорный узел (оттуда вода будет направляться в водохранилища, питающие город – прим. РИА «Новый День»)».

Симферополь, Лиана Макоба

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