На Украине формируют группу боевиков АТО для войны против Армении

Власти Украины отдали приказ СБУ и вооружённым силам тайно подготовить специальную группу из наиболее жестоких и боеспособных боевиков националистических батальонов, воюющих в Донбассе.

Диверсионное подразделение будет направлено в Азербайджан для заброски в Нагорный Карабах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший украинский политик и депутат Верховной Рады Олег Царёв.

«Как мне говорят из Киева, сейчас аккуратно проводят работу и формируют группу, чтобы отправить в Азербайджан боевиков с Украины. Такая работа ведется... Мы видели (раньше), что наши ура-патриоты были готовы воевать с Россией, но только не напрямую, а участвуя в каких-то локальных конфликтах», – цитирует «ПолитНавигатор» Царёва.

Отметим, что Украина, формально призвав стороны конфликта к миру, заявила о «безусловной поддержке территориальной целостности Азербайджана». По сообщениям украинских СМИ, официальный Киев ведёт интенсивные «дружеские консультации» с Анкарой в обмен на поддержку со стороны Турции в «крымском вопросе».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.10.20

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