Ненависть к России сильнее: Украина пошла против Запада, встав на сторону Азербайджана

Киев фактически бросил вызов своим главным западным спонсорам, заняв проазербайджанскую позицию в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший украинский политик и депутат Верховной Рады Олег Царёв.

По его словам, современная тенденция такова, что слабые страны всё меньше прислушиваются к глобальным игрокам, примыкая к тем или иным региональным лидерам. Например, в армяно-азербайджанском конфликте Украина выступила на стороне Турции против России.

«Что касается позиции Украины, то это серьезнейший вопрос, многие просто не задумываются. То, что сейчас происходит – это геополитика, причем, действительно, слом эпох. Вот, обратите внимание – Украина выступила в поддержку Азербайджана...

И натолкнулась на полное непонимание, как со стороны Соединенных Штатов, так и со стороны Европейского Союза. Европейский Союз, Россия и Соединенные Штаты выступили, как бы, не прямо на стороне Армении, но те заявления, которые были сделаны, несколько противоречили вот тому духу, который был изначально по событиям в Армении.

Есть резолюция ООН, где Армения фактически признана оккупантом. И есть резолюция ООН, где Армении предписано освободить захваченные территории.

Так вот, в новых заявлениях ничего про это не говорится. Идет просто требование прекратить военные действия. И очевидно, что эти требования, хоть они и адресованы двум сторонам, они адресованы в первую очередь Азербайджану. То есть, мы видим, что Соединенные Штаты, Европейский Союз и Россия, в данном случае, выступают единым фронтом.

И то, что Украина испортила отношения с Арменией... это говорит о том, что в данном случае они (в Киеве) пошли против главных своих сюзеренов.

Зачем – это понятно. Потому что они понимают, что с той стороны, как бы – Россия. Россия, хоть и подчеркнуто занимает нейтральную позицию, но, тем не менее, она больше на стороне Армении», – цитирует Царёва «ПолитНавигатор».

Отметим, что Украина, формально призвав стороны конфликта к миру, заявила о «безусловной поддержке территориальной целостности Азербайджана». По сообщениям украинских СМИ, официальный Киев ведёт интенсивные «дружеские консультации» с Анкарой в обмен на поддержку со стороны Турции в «крымском вопросе».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.10.20

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