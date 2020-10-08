В Севастополе вынесен приговор первому фигуранту дела о пропаже 2 бюджетных миллиардов

В Севастополе вынесен приговор бывшему исполняющему обязанности директора ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Александру Антюфееву.

Как уже сообщал «Новый День», его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

«Установлено, что в декабре 2017 года исполняющий обязанности директора ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» заключил государственный контракт с генеральным директором АО НПП «Биотехпрогресс» на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» Севастополя стоимостью более 6,8 млрд рублей, – рассказали в Гепрокуратуре РФ. – При этом у заказчика на указанный объект отсутствовали разрешения на строительство, паспорт инвестиционного проекта, проектно-сметная документация. После заключения контракта руководитель государственного учреждения незаконно исключил из его условий надзор казначейских органов за исполнением обязательств по нему (казначейское сопровождение).

В результате указанных действий застройщиком израсходован полученный аванс в размере более 2 млрд рублей на цели, не связанные с выполнением работ по строительству канализационных очистных сооружений, сроки сдачи объекта нарушены».

Отметим, что указание заключить госконтракт о строительстве КОС «Южные» и допсоглашение к нему, исключив условие об обязательном казначейском сопровождении Антюфееву дал экс-глава департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов. Его дело еще слушается в суде. Не вынесен приговор и генеральному директору акционерного общества Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс».

А Антюфееву суд назначил 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 2 лет.

Севастополь, Олег Яковенко

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