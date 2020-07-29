Дело о пропаже в Севастополе 2 млрд рублей передано в суд

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении экс-главы департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова.

Как уже сообщал «Новый День», экс-чиновник был задержан 16 октября 2019 года. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий и принуждении к этому других должностных лиц, что повлекло причинение крупного ущерба.

По версии следствия, Тарасов без законных оснований поручил в декабре 2017 года руководителю госучреждения «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», занимавшееся объектами ФЦП социально-экономического развития до 2022 года, Александру Антюфееву указание заключить госконтракт о строительстве КОС «Южные» и допсоглашение к нему, исключив условие об обязательном казначейском сопровождении.

Это позволило расходовать денежные средства на цели, не предусмотренные государственным контрактом.

Само строительство КОС «Южные» началось в марте 2018 года. В течение двух лет подрядчик должен был реконструировать или возвести заново 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Главный упор делался на очистку сточных вод в Балаклаве. Общая сумма контракта составляла около 7 млрд рублей.

Однако через месяц разгорелся скандал: чиновники без казначейского сопровождения перевели в ОФК-банк 2 млрд рублей, выделенных на КОС. А банк лопнул.

В июне 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления п. «в» ч. 3. ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Часть фигурантов арестовали, некоторые успели скрыться за границей, а 2 млрд, выделенные на канализацию в Балаклаве, исчезли навсегда.

Любопытно, что в рамках расследования этого дела экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников к процессу ни в какой роли не привлекался.

Тарасову же грозит до 10 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.07.20

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