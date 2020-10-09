Крым не заметит денег, выделенных Москвой на решение водной проблемы

Почти все деньги, обещанные федеральным правительством на решение проблемы водоснабжения Крыма, получит Севастополь.

Как уже сообщал «Новый День», премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне заявил, что для преодоления вододефицита на полуострове выделяется около 6 млрд рублей.

Сегодня минэкономразвития России уточнило, как будут использованы эти средства: на 4,9 млрд Минобороны построит сети для переброски поверхностных вод реки Бельбек и Кадыковского карьера в Чернореченское водохранилище. Предполагается, что это обеспечит Севастополю не менее 55 тысяч кубометров воды в сутки (город потребляет 120 – 130 тыс кубов).

Остальные деньги пойдут на бурение новых скважин в РК и Севастополе, ремонт сетей водоснабжения и покупку спецоборудования и техники. Эти меры позволят добавить Севастополю еще 3,5 тысячи кубов в сутки, а Крыму – 10 тысяч.

Этого объема недостаточно, чтобы решить проблему даже по Симферополю: обычное водопотребление крымской столицы составляет 160 тысяч кубометров в день, а сейчас – в режиме жесткой экономии – город получает не более 100 тысяч кубов, а иногда и 80 тысяч. А есть еще север Крыма, где качественной питьевой воды нет вообще.

В Минэкологии утверждают, что продолжается работа над среднесрочным и долгосрочным планами мероприятий по водоснабжению Крымского полуострова, реализация которых планируется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2024 года». Но ничего конкретного пока не сообщают.

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