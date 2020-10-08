Федеральный план спасения Крыма от засухи может окончательно добить полуостров, но ни глава РК, ни губернатор Севастополя президенту РФ об этом, разумеется, не расскажут. Оставшись без прямого финансирования проектов водообеспечения, главы крымских субъектов пытаются получить маржу хотя бы в плане пиара.

Как уже сообщал «Новый День», премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня сообщил, что на решение проблемы водоснабжения полуострова будет выделено около 6 млрд рублей. Как именно собираются потратить эти деньги, глава российского правительства уточнять не стал, отметив лишь, что планируется построить новые объекты (5 млрд) и отремонтировать старые сети (870 млн).

Главы Республики Крым и Севастополя поспешили представить дело так, словно это их личная победа и все деньги достанутся только их региону.

При этом Аксенов ни словом не упоминает о строительстве опреснительной установки, о которой он говорил в конце сентября как о принятом решении. Но, очевидно, проект опреснения откладывается на неопределенный срок, так как выделенных 5 млрд на него не хватит, а ведь деньги еще надо поделить на два региона.

Развожаев, так же бодро, как месяц назад вещал о просчитанном и безальтернативном проекте переброски воды из реки Коккозки, рассказывает о планах строительства инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера в речку Черную и потом в Чернореченское водохранилище и сооружении водозабора на реке Бельбек. И опять у него все, якобы, просчитано и продумано.

На деле же ни Аксенов, ни Развожаев денег, по сути, не получат: распоряжаться средствами будут федеральные ведомства под контролем ФСБ и Росфинмониторинга.

При этом полуостров рискует получить очень серьезные проблемы. Как выяснилось, первым делом и в РК, и в Севастополе начнут бурить новые скважины. Но этот вариант позволяет лишь купировать проблему на короткий срок: объемы воды ограничены, а понижение уровня грунтовых вод ведет к засолению водных горизонтов и почв. Уже сейчас на севере Крыма практически нет воды, пригодной для питья. Еще 3 года назад минерализация воды в Красноперекопском районе превышала норму в 5 – 6 раз из-за засоления подземных пластов, активизировавшегося в 2014 году после перекрытия Северо-Крымского канала. Проблему временно решили за счет расконсервации подземных хранилищ воды, но этих запасов не хватало уже в 2018 году.

Между тем, в водохранилищах, питающих Симферополь и прилегающие районы, осталось 7,5 млн кубометров воды. Если подавать воду по действующему жесткому графику, этих запасов хватит максимум до конца года. «Этот объем воды необходимо растянуть, чтобы мы могли вплоть до марта продержаться в таком режиме», – заявил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Симферополь – Севастополь, Олег Яковенко

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