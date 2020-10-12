Крымские чиновники так и не научились носить маски (ФОТО)

Крымские чиновники, обвиняющие крымчан в безалаберности, и грозящие ужесточить меры за нарушение масочного режима, сами носить маски таки не научились.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после неоднократной критики за нарушение элементарных правил безопасности, члены республиканского правительства, наконец, начали появляться на совещаниях в масках. Но опасность передать или подхватить инфекцию от этого меньше не стала, так как маски они используют неправильно.

Вот, например, глава Симферополя Елена Проценко на сегодняшнем заседании штаба по водоснабжению.

По словам врачей, нос должен быть закрыт обязательно, а в таком варианте ношения маски смысла нет. Но ровно так же носит маску вице-премьер РК Евгений Кабанов. Вот он на за совещании по строительной отрасли в минувший четверг.

Через 20 минут после начала совещания Кабанов и вовсе маску снял.

Интересная картина наблюдалась и на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. Крымский премьер Юрий Гоцанюк сначала долго теребил маску руками, что категорически запрещено.

Потом стащил ее с носа.

Потом натянул обратно и снова теребил. И все это под пристальным взглядом начальника республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, которая не сказала Гоцанюку ни слова по этому поводу.

А глава Крыма Сергей Аксенов маску вообще не надевает.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.10.20

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