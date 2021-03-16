Публичная брань может стать визитной карточкой крымского правительства: «Аэрофлот» пожаловался на вице-премьера РК Кабанова

Манера нецензурно выражаться в общественных местах может стать визиткой карточкой крымского правительства. Не успел стихнуть скандал с министром культуры РК Ариной Новосельской, с матом ворвавшейся в прямой эфир республиканского совещания, как разразился новый.

Компания «Аэрофлот» пожаловалась полномочному представителю президента РФ в ЮФО Владимиру Устинову на вице-премьера Крыма Евгения Кабанова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кабанов летел рейсом «Москва – Симферополь» 23 февраля.

«При выполнении указанного рейса во время посадки в аэропорту Шереметьево, а также на борту воздушного судна пассажир Кабанов Евгений Константинович неоднократно нарушал «Правила поведения пассажиров при предполетном обслуживании и на борту ВС» в части использования средств индивидуальной защиты (СИЗ). Неоднократные замечания экипажа по правильному использованию СИЗ игнорировал», – говорится в докладной записке, отправленной Устинову руководством компании.

Бортпроводники сфотографировали Кабанова в самолете: маска у него находилась под подбородком, а не закрывала нос и рот, как это положено. После приземления в Симферополе Кабанова передали транспортной полиции, а он, покидая самолет, в непарламентских выражениях высказал экипажу все, что думает и о них, и о требованиях безопасности. По крайней мере, так утверждается в докладной записке.

Отметим, что Кабанов не в первый раз нарушает требования эпидбезопасности: то он демонстративно игнорирует запрет главы РК и МЧС на прогулки в горах и лесах, призывая крымчан к нему присоединиться, то не менее демонстративно снимает маску на совещании, а теперь ставит под угрозу здоровье других пассажиров и экипажа авиалайнера, да еще сопровождает это бранью.

Особый флер поведению Кабанова придает информация, что его кандидатуру согласовали в Госдуму от «Единой России» вместо Козенко. При этом ждать какой-то особой реакции со стороны главы РК не приходится: он довольно снисходительно относится и к тому, что его подчиненные нарушают санитарные требования, и к их манере выражаться. Например, Новосельскую наказывать за ее «выход» в прямой эфир он не собирается. Что же касается Кабанова, то он и вовсе проштрафился в нерабочее время.

Возможно, представители «Аэрофлота» уже сталкивались с подобной лояльной реакцией главы РК на действия его подчиненных, и именно поэтому они обратились сразу к полпреду в ЮФО.

Симферополь, Олег Яковенко

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