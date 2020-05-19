Аксенов наказал Кабанова за демонстративное неповиновение

Глав Крыма Сергей Аксенов таки наказал своего соратника, вице-премьера РК Евгения Кабанова.

Как уже сообщал «Новый День», Кабанов 26 апреля выложил в соцсетях пост с фотографиями, демонстрируя, как он спасется от коронавируса в горном лесу. Не стесняясь столь демонстративного нарушения запрета своего главного начальника (а заодно и МЧС), он призвал других к нему присоединиться.

Крымчане, которых штрафовали даже за то, что они решили сходить в не ближайший к дому магазин, а в тот, где есть необходимые товары, возмутились. Разгорелся скандал. Кабанов, в конце концов, прилюдно извинился. Но глава Крыма не проронил по поводу поведения своего подчиненного ни слова.

Теперь выяснилось, что Кабанова все-таки пожурили. В ответе на официальный запрос газеты «Ялта» говорится: «Указом главы Республики Крым от 7 мая 2020 года Кабанову Евгению Константиновичу, заместителю председателя Совета министров Республики Крым, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора». О штрафах на нарушение режима самоизоляции и особого противопожарного режима – ни звука.

Симферополь, Сергей Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.05.20

Россия проведет в Совбезе ООН заседание по Крыму. / Порошенко получил миллиардную взятку за отстранение неугодного Байдену генпрокурора. / «Мегаскандал!»: на Украине создадут следственную комиссию для изучения разговоров Байден-Порошенко. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»