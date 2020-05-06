Глава и премьер-министр Крыма демонстративно игнорируют неповиновение подчиненного, скандал докатился до Москвы

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил главе Республики Крым Сергею Аксенову уволить вице-премьера Евгения Кабанова за прогулки по горам и не только во время режима жесткой самоизоляции.

Как уже сообщал «Новый День», Кабанов сделал селфи в горном лесу, выложил фотографии в соцсетях и призвал последовать его примеру. Крымчане возмутились, чиновник фото удалил, но скандал было уже не остановить. Взаимоотношения главы РК и вице-премьеров возмутили даже видавших виды москвичей.

«Глава региона вводит строжайшие ограничения, а его прямой подчиненный плевать хотел на эти указания, да еще и провоцирует людей, предлагая им присоединяться. Конечно, это глупость чиновника, который не понимает, что на государственной службе для него включается повышенный режим самоограничений, – цитирует Малькевича экспертно-аналитический центр «Юг».– . Самое правильное в данном случае со стороны руководителя – принять жесткие меры, то есть уволить: публично в вечерний прайм-тайм на республиканском канале после соответствующей выволочки».

Правда, пока глава Крыма Аксенов и непосредственный начальник Кабанова – председатель крымского правительства Гоцанюк скандал демонстративно игнорируют. При этом Аксенов спокойно выслушивает отчет представителей МВД о том, что за минувшие сутки за необоснованные прогулки оштрафовали 244 человека. А Гоцанюк уныло констатирует: «Многие крымчане не соблюдают режим самоизоляции». Но о Кабанове ни тот, ни другой не сказали ни слова.

«Как ты потом выйдешь к людям их к чему-то призывать и что-то им запрещать, если твои подчиненные сами это не выполняют? – недоумевает Малькевич. – Подчеркну: с учетом того, что Крым находится на передовой информационной войны, эта ситуация дает столько козырей противникам Аксенова, что с такими друзьями и врагов не надо».

Наблюдатели, меж тем, фиксируют: «Генсек «Единой России» Турчак – в отличие от оперативной мести Овсянникову (экс-глава Севастополя, умудрившийся накануне губернаторских выборов поссориться с партией власти и лишившийся поста – прим. РИА «Новый День») – на народное недовольство не реагирует». И объясняют: «Покинув ЛДПР, Кабанов стал одним из основных спонсоров крымских единороссов, – пишет в Тelegram «Крымский канал», – и остается под опекой спикера госсовета республики Константинова».

Хорошая версия – многое объясняет.

Что же касается самого Кабанова, то он попытался извиниться перед крымчанами. Получилось довольно неуклюже:

«Это было на прошлых выходных, действительно, необдуманный поступок – во время выходного дня прогуляться по лесу. Полностью осознаю меру своей ответственности. Именно сегодня обратился в министерство экологии (и природных ресурсов) Республики Крым для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Еще раз извиняюсь перед всеми жителями Крыма», – заявил Кабанов.

Вряд ли крымчан его извинения удовлетворят.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.05.20

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