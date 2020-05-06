Вице-премьер Крыма демонстративно нарушил запреты Аксенова и призвал крымчан к нему присоединиться

Одной из самых обсуждаемых тем в крымском сегменте соцсетей во время майских праздников стала самоизоляция республиканских чиновников и приближенных к ним лиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось с вице-премьера Кабанова, который еще 26 апреля выложил пост с фотографиями, демонстрируя, как он спасется от коронавируса в горном лесу.

Напомним, глава РК Сергей Аксенов еще в конце марта запретил всем крымчанам покидать дома до окончания действия режима повышенной готовности. Разве что в ближайший магазин сходить за продуктами, да таким, как Кабанов, – на работу. Нарушителей – тех, кто слишком далеко отошел от дома – даже начали штрафовать.

Но вице-премьер не только не стеснялся столь демонстративного нарушения запрета своего главного начальника (а заодно и МЧС), но и призвал других к нему присоединиться.

У Кабанова тут же нашлись последователи.

Крымчане возмутились: «Обалдеть! У нас крышу на изоляции рвет, мы лишний раз нос не показываем на улицу, а тут, оказывается, можно и в горы, и на пляж? Что вообще происходит? Дайте, в конце концов, пояснение, в парки, горы, на пляжи – можно?»

«Привет от МЧС ... С 10 апреля... «на период введения особого противопожарного режима установлен запрет на посещение гражданами лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы, кроме случаев, предусмотренных законом».

«У меня заканчиваются аргументы почему сыну нельзя пойти в парк покормить птичек, почему на самокате можно кататься не на улице, а в квартире, почему за окном на площадке гуляют дети, а ему нельзя...»

«Хороший пример неподчинения своему руководителю».

«В фильме «Инспектор ГАИ» Никита Михалков четко объясняет: кому-то все можно, а кому-то ничего».

«Но палит именно их нескромность и ощущение себя людьми отдельными от остальных, которым можно и ничего не будет».

Видимо, поняв, что запахло жаренным, «герои дня» попытались исправить ситуацию и «подчистили» соцсети, но их фот и видео уже разошлись, что называется, «широким тиражом».

Самое любопытное: глава РК Сергей Аксенов, которому ежедневно докладывают, что крымчане пишут в соцсетях и о коронавирусе, и о режиме повышенной готовности, разразившийся скандал не заметил. По крайней мере, поведение своего подчиненного он до сих пор никак не прокомментировал. Хотя все время повторяет:

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 06.05.20

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