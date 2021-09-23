Началось: в Крыму отправили в отставку вице-премьера

В Крыму отправили в отставку вице-премьера Евгения Кабанова. Соответствующее решение согласовал сегодня Госсовет РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос об отставке Кабанова на рассмотрение депутатов вынес глава РК Сергей Аксенов. Голосование проводилось в заочном режиме.

Напомним, Кабанов занял пост вице-премьера Крыма в ноябре 2018 года. Курировал сферу строительства и реализацию Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Неоднократно подвергался критике за профессиональную деятельность, оказывался в эпицентре скандалов. Об его возможной отставке говорили с начала текущего года. Госдумовские амбиции подстегивали эти разговоры. Однако в конце июля его неожиданно вывели из предвыборной гонки, заменив на Леонида Бабашова.

Кабанов покинет пост вице-премьера после того, как Аксенов подпишет соответствующие документы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.09.21

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