Минэкологии Крыма наказало фирму, связанную с вице-премьером Кабановым

Минэкологии Крыма приостановило права юридического лица, связанного с вице-премьером правительства Крыма Евгением Кабановым, на пользование недрами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в информации, размещенной на сайте министерства экологии и природных ресурсов РК, говорится, что приостановлено действие лицензии, выданной ранее субъекту хозяйствования, осуществляющего разработку запасов Амурского месторождения песчано-гравийных смесей на территории Красногвардейского района Республики Крым.

В ходе проверки было установлено: извлечения полезного ископаемого в 2018 и 2019 годах не соответствуют проектной мощности разработки месторождения. Иными словами, брали больше, чем можно. Кроме того, в нарушение требований утвержденного проекта разработки Амурского месторождения, там развернуты и эксплуатируются дробильно-сортировочная линия для получения фракционной продукции в виде песка и щебня, а также мобильная сортировочная установка по промывке песка.

По итогам проведенной проверки, должностное и юридическое лица субъекта хозяйствования привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 320 тыс рублей.

Название субъекта хозяйствования в информационном сообщении минэкологии деликатно не упоминается, однако, из реестра пользователей недр следует, что на упомянутом месторождении добывает гравийно-песчаную связь только ООО «Максимус-Крым» – с 2017 года.

Интересно, что в реестре пользователей недр указан один адрес этой фирмы – Сакский район, село Прибрежное, станция Прибрежная, 50 км, а в ЕГРЮЛ другой – Красногвардейский район, село Амурское. Еще интереснее: на том же 50 км (станция Прибрежная) зарегистрирован добывающий соль производственный кооператив «Галит», одним из соучредителей которого (с долей 33,3%) является Татьяна Навка.

Основным видом деятельности «Максимуса» является добыча глины и каолина, разработка песчано-гравийных карьеров. Согласно базе ЕГРЮЛ, одним из двух физлиц -учредителей этого ООО является Сергей Антонинович Семенов. Человек с такой же фамилией, таким же именем и редким отчеством является соучредителем другого предприятия, связанного с производством стройматериалов – ООО «Крымский гипс». Вторым хозяином «Гипса», согласно тому же госреестру юридических лиц, числится Кабанов Константин Евгеньевич. Еще ему принадлежит, например, одна треть севастопольского ООО «Доброгород» (строительство жилых и нежилых зданий).

Доказательством того, что это не случайный однофамилец вице-премьера Крыма Евгения Константиновича Кабанова может служить и фамилия директора «Крымского гипса» Константина Митрофанова.

Когда крупнейший застройщик Севастополя и Южного берега Евгений Кабанов занял крупную чиновничью должность в РК, ему пришлось убрать свою фамилию из данных о принадлежащих ему предприятиях. Во многих случаях его заменил Митрофанов.

Например, Крымским пенобетонным заводом до недавнего времени в равных долях владели Олег Константинов (сын спикера Госсовета Крыма) и Евгений Кабанов. Теперь последнего заменило ООО «Севскладсервис», но и сейчас директорствует на «Пенобетоне» тот же Митрофанов. Он руководит (по крайней мере, формально) еще несколькими ранее связанными с Кабановым фирмами.

Стоит заметить, что в последние недели Евгений Кабанов неоднократно упоминался прессой в негативном контексте. Арестован чиновник Госстройнадзора РК, пришедший в Крым вслед за вице-премьером Кабановым.

А сам заместитель главы правительства – будучи в условиях самоизоляции – 26 апреля выложил пост с фотографиями, демонстрируя, как он спасется от коронавируса в горном лесу и призвал присоединиться к нему.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.05.20

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