В Крыму в очередной раз срывают сроки работ в рамках ФЦП

В Крыму в очередной раз срывают сроки работ в рамках ФЦП – даже при подготовке документов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании Совета министров Крыма вице-премьер Евгений Кабанов попросил главу РК Сергея Аксенова дать поручение ускорить работу над госпрограммами.

«В РК 13 госпрограмм, без которых мы не можем «толкать» ФЦП. На сегодняшний в день в полном объеме согласована 1, – сообщил Кабанов. – У нас крайняя дата – 4 декабря, когда все госпрограммы должны быть размещены на сайте Совмина. Я уже устал бороться со всеми исполнителями».

«Дайте фамилии, с кем вы устали бороться, – я вам помогу», – мрачно ответил Аксенов.

Затягивание подготовки документов – не единственная проблема в рамках ФЦП. Подрядчики жалуются, что с ними не рассчитываются по уже выполненным работам в рамках ФЦП и региональных программ.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.11.20

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