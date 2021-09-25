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Суббота, 25 сентября 2021, 14:55 мск

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Правительству Крыма приготовили новые отставки

В правительстве Крыма грядут новые отставки. Своего поста может лишиться министр транспорта республики Евгений Исаков и руководители еще нескольких министерств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в совмине региона.

Также кадровые решения коснутся глав ряда городов РК, допустил источник. При этом собеседник агентства не раскрыл детали будущих ротаций.

Как сообщал «Новый День», на этой недели были отправлены в отставку вице-премьера правительства Крыма Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. В их рабочих кабинетах провели обыски и выемку документов. Позже обоих экс-чиновников задержали и арестовали в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о необоснованном завышении стоимости строительства в рамках ФЦП водовода от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла, предназначенного для обеспечения водой Симферополя. Следствие оценило ущерб бюджету в 57,5 млн рублей. Кабанов свою вину не признал.

Глава Крыма Сергей Аксенов до сих пор не прокомментировал задержание двух высокопоставленных членов регионального правительства.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 25.09.21

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