Бывшим вице-премьеру Крыма Кабанову и главе минстроя Храмову определили меру пресечения

Бывших вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и министра строительства РК Михаила Храмова заключили под стражу. Такое решение принял сегодня Киевский районный суд Симферополя.

Как уже сообщал «Новый День», заместителя председателя правительства РК, курировавшего строительную сферу и ФЦП, срочно отправили в отставку 23 сентября. В его рабочем кабинете и кабинете экс-министра строительства Михаила Храмова, уволенного 22 сентября, провели обыски и выемку документы.

По данным федеральным СМИ, обоих задержали в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

По версии следствия в 2020 году была необоснованно завышена стоимость строительства в рамках ФЦП водовода. Вместе с бывшими чиновниками задержан и подрядчик. Речь идет о водопроводе от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла, который строили для обеспечения водой Симферополя. Ущерб бюджежету оценен в 57,5 млн рублей.

Кабанов вину не признал: «Наверное, где-то я допустил ошибки в ценообразовании, но в хищении себя виновным не считаю», – заявил он на суде.

Следователи, учитывая серьезность обвинения, настаивали на аресте и помещении Кабанова и Храмова в СИЗО, защита предлагала ограничиться домашним арестом, предъявив документы, что ущерб уже возмещен.

Суд встал на сторону обвинения. Кабанов, Храмов и подрядчик Журавлев проведут под стражей ближайшие 2 месяца.

Отметим, что официальных комментариев по поводу задержания двух высокопоставленных членов крымского правительства до сих пор не последовало.

Симферополь, Олег Яковенко

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