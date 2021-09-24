российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 сентября 2021, 17:01 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Бывшим вице-премьеру Крыма Кабанову и главе минстроя Храмову определили меру пресечения

Бывших вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и министра строительства РК Михаила Храмова заключили под стражу. Такое решение принял сегодня Киевский районный суд Симферополя.

Как уже сообщал «Новый День», заместителя председателя правительства РК, курировавшего строительную сферу и ФЦП, срочно отправили в отставку 23 сентября. В его рабочем кабинете и кабинете экс-министра строительства Михаила Храмова, уволенного 22 сентября, провели обыски и выемку документы.

По данным федеральным СМИ, обоих задержали в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

По версии следствия в 2020 году была необоснованно завышена стоимость строительства в рамках ФЦП водовода. Вместе с бывшими чиновниками задержан и подрядчик. Речь идет о водопроводе от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла, который строили для обеспечения водой Симферополя. Ущерб бюджежету оценен в 57,5 млн рублей.

Кабанов вину не признал: «Наверное, где-то я допустил ошибки в ценообразовании, но в хищении себя виновным не считаю», – заявил он на суде.

Следователи, учитывая серьезность обвинения, настаивали на аресте и помещении Кабанова и Храмова в СИЗО, защита предлагала ограничиться домашним арестом, предъявив документы, что ущерб уже возмещен.

Суд встал на сторону обвинения. Кабанов, Храмов и подрядчик Журавлев проведут под стражей ближайшие 2 месяца.

Отметим, что официальных комментариев по поводу задержания двух высокопоставленных членов крымского правительства до сих пор не последовало.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 24.09.21

«Какая разница!»: Зеленского на переговорах в ООН посадили под флаг Мальдив (ФОТО). / Ошибочка вышла: начался суд по избранию меры пресечения бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову. / «Гастролер» из Челябинска грабил могилы в Севастополе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Ошибочка вышла: начался суд по избранию меры пресечения бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову

Началось: в Крыму отправили в отставку вице-премьера

Почему молчит Аксенов? Уволенные члены правительства Крыма отправились из служебных кабинетов к следователям

Бывшего вице-премьера Крыма Кабанова задержали в рамках дела о мошенничестве

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,