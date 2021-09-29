В Крыму отправили в отставку еще одного министра

Министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко отправили в отставку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», временно исполнять обязанности министра будет главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский, если министерство здравоохранения Российской Федерации согласует его кандидатуру.

Напомним, Остапенко был шестым министром здравоохранения в новой российской истории Крыма. Он занял этот пост 2 октября 2020 года. То есть Остапенко не продержался в министерском кресле и года. Его предшественник Игорь Чемоданов смог протянуть 1 год и 2 месяца.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.09.21

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