В Крыму ушел в отставку еще один министр

В Крыму отправили в отставку министра транспорта Евгения Исакова. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это уже третье увольнение в правительстве Крыма на текущей неделе.

22 сентября заявление по собственному желанию написал министр строительства РК Михаил Храмов, а 24 сентября в отставку отправили вице-премьера Евгения Кабанова. Вчера обоих отправили в СИЗО на 2 месяца в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Евгений Исаков был назначен на должность министра Крыма в октябре 2020 года, до этого он был заместителем главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Правительстве Севастополя.

Его отставка не будет последней: по информации инсайдеров, глава РК Сергей Аксенов намерен провести масштабное обновление республиканского правительства.

Ряд решений собиралась озвучить еще вчера, но карты Аксенова смешали силовики, проявившие интерес к Кабанову. Источник в правительстве Крыма утверждает, что это стало для Аксенова неожиданностью. Поэтому процесс запланированных увольнений слегка притормозили.

Но, судя по всему, останавливаться глава Крыма не намерен: на очереди еще несколько министров и вице-премьеров.

Прочат отставки и главам муниципалитетов. В числе первых называют мэров Джанкоя, Евпатории и Феодосии.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.09.21

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