Еще двум крымским министрам прочат скорую отставку

Скорая отставка грозит еще двум крымским министрам. Должностей могут лишиться министр здравоохранения Александр Остапенко и министр ЖКХ Сергей Донец. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Ранее сегодня глава РК Сергей Аксенов подписал указ об увольнении министра транспорта Евгения Исакова, об отставке которого он объявил в минувшие выходные. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Крыма.

«Принять отставку Исакова Евгения Александровича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра транспорта Республики Крым согласно поданному заявлению», – говорится в документе.

Ранее инсайдеры отмечали, что отставка Исаков не будет последней. По их данным, Аксенов собирается провести масштабное обновление правительства РК.

Напомним, на прошлой неделе свои посты потеряли министр строительства Михаил Храмов и вице-премьер Евгений Кабанов. 24 сентября обоих арестовали на два месяца в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 29.09.21

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