Бывшего вице-премьера Крыма Кабанова задержали в рамках дела о мошенничестве

Бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, отправленного в отставку накануне, задержали по делу о мошенничестве. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как уже сообщал «Новый День», 22 сентября глава РК Сергей Аксенов подписал заявление об увольнении министра строительства республики, который ушел с поста, якобы, по собственному желанию, а вчера Госсовет Крыма согласовал отставку Кабанова, курировавшего строительную отрасль и ФЦП.

По данным РИА Новости, и того, и другого задержали следственные органы, в рабочих кабинетах экс-чиновников прошли обыски, произведена выемка документов.

Оба проходят по делу о мошенничестве, уточняет «Интерфакс». Кабанова могут обвинить в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции, добавляют «Известия».



Официальных комментариев пока не последовали от от главы РК Аксенова, ни от правоохранительных органов.

Напомним, предшественники Кабанова на посту вице-премьера Крыма, курировавшего ФЦП, Олег Казурин и Виталий Нахлупин были задержаны по подозрению в получении взяток. Первого уже признали виновным и приговорили к 11,5 годам лишения свободы и штрафу в 56 млн рублей, по второму процесс до сих пор незавершен.

Симферополь, Олег Яковенко

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