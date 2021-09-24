Ошибочка вышла: начался суд по избранию меры пресечения бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов обвиняется в хищении 57,5 млн бюджетных средств. Свою вину не признает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Киевский районный суд Симферополя рассматривает вопрос о мере пресечения для фигурантов дела о мошенничестве: Кабанова, экс-министра строительства РК Михаила Храмова и главы компании-подрядчика Романа Журавлева.

Сторона обвинения просит заключить бывшего вице-премьера под стражу до 22 ноября, подчеркивая, что тот своей вины не признает и от сотрудничества со следствием отказывается.

Защита предлагает ограничиться домашним арестом, напирая на то, что весь многомиллионный ущерб уже возмещен. В качестве доказательства демонстрируют документы, подтверждающие 2 платежа.

Сам Кабанов заявлет, что, возможно, «допустил ошибки», но хищение категорически отрицает.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 24.09.21

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