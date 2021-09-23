Почему молчит Аксенов? Уволенные члены правительства Крыма отправились из служебных кабинетов к следователям

Отставные члены крымского правительства из кабмина отправились прямиком в правоохранительные органы.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму отправили в отставку министра строительства Михаила Храмова и вице-премьера Евгения Кабанова. Указ об увольнении первого был подписан вчера, второго – сегодня. При этом оба отставных чиновника из своих, теперь уже бывших, служебных кабинетов перешли в кабинеты следователей.

«С Кабановым и Храмовым в течение дня проводились следственные действия», – пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Любопытно, что глава РК Сергей Аксенов, обычно хоть как-то комментирующий отставки в республиканском правительстве, на этот раз словно воды в рот набрал: увольнение вице-премьера – случай нерядовой, но на официальных страница Аксенова в Интернете сегодня опубликована только сводка по коронавирусу.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.09.21

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