Глава Крыма снова проиграл – на этот раз Госдуму

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов не будет участвовать в выборах депутатов Государственной думы. Эту ситуацию эксперты расценивают как серьезное политические поражение главы РК Сергея Аксенова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что Кабанов выйдет из предвыборной гонки, начали говорить еще на прошлой неделе. Сегодня эти слухи подтвердились.

«Я решил отозвать поданные мною документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной думы, и продолжить свою работу в правительстве Крыма в качестве вице-премьера, курирующего строительный комплекс и реализацию ФЦП, – заявил чиновник. – Крайне важным является успешное завершение всех мероприятий этой программы. Не довести до конца начатое считаю для себя неправильным».

Любопытно, что глава РК Сергей Аксенов публично поддержал это решение своего зама, назвав его правильным. И наблюдатели тут же вспомнили, как 11 дней назад она так же публично и категорично поддерживал решение вице-премьера баллотироваться в Госдуму.

Напомним, Кабанов баллотировался по евпаторийскому одномандатному округу. Взамен ему крымское отделение «Единой России» выдвинуло кандидатуру председателя комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонида Бабашова. Он считается креатурой спикера Госсвета Владимира Константинова.

Как и выдвиженцы партии власти по двум другим округам – Константин Бахарев и Алексей Черняк.

Таким образом, в давнем противостоянии главы РК и спикера Госсовета очередную победу одержал Константинов.



Симферополь, Олег Яковенко



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