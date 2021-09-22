Поствыборный синдром: в Крыму начинается большая правительственная чистка

Отставка министра строительства Крыма Михаила Храмова – первая в поствыборной «чистке» республиканского правительства.

Как сообщил РИА «Новый День» источник в кабмине, глава РК Сергей Аксенов остался недоволен результатами выборов: Крым не выполни задание Москвы по явке. Есть к республике и ряд других серьезных претензий, поэтому решено прибегнуть к излюбленной схеме – смене руководящего состава.

Впрочем, по словам инсайдеров, отставка Храмова с выборами не связана: с ним были договоренности по работе в рамках ФЦП в течение определенного периода. Этот период истек. А вот остальным придется отвечать за провальную явку и растущее недовольство крымчан.

В список «на вылет» уже внесены некоторые вице-премьеры и министры. Первыми называют ответственных за внутриполитический и социальный блоки. Велика вероятность потерять кресло и у главы Минжкх, а также у министра транспорта. По данным источников, вопрос по последнему решили еще летом – после наводнений в Керчи, Ялте и Бахчисарайском районе.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 22.09.21

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