Так себе выбор: в Крыму подвели итоги праймериз «Единой России»

В Крыму подвели итоги праймериз «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель Госсовета РК Владимир Константинов отчитался о рекордных результатах предварительного голосования: по его словам в голосовании приняли участие более 300 тысяч крымчан.

В десятку лидеров предварительного голосования по партийным спискам вошли депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, заместитель председателя Совета министров РК – постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов, заместитель председателя Госсовета РК Владимир Бобков, депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев, председатель Комитета Госсовета РК по вопросам здравоохранения Анна Рубель, руководитель Крымского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко, руководитель Крымского отделения «Молодой гвардии Единой России» Алексей Зинченко, депутат Госсовета РК Наталья Яцышина и депутат Джанкойского горсовета Сергей Ильченко.

Победителями предварительного голосования по одномандантным избирательным округам стали председатель Комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк (округ №19), депутат Госдумы РФ Константин Бахарев (округ №20) и заместитель председателя Совета министров РК Евгений Кабанов (округ №21).

Наблюдатели итоги праймериз раскритиковали:

«Никакой интриги, конечно, не было, все трое будущих депутатов – мажоритарщиков, не скрывая, ведут свои избирательные кампании с апреля.

Как требует мейнстрим, списки разбавили волонтерами и медиками, которые не получили голоса, – пишет telegram-канал «ЧКХ», отмечая, что вряд ли единороссы смогут получить по партийным спискам даже 3 мандата. – Конечно, в Москву улетели успешные отчеты о выполнении поставленной задачи по 5% голосованию через Госуслуги и 10% явке, но фактическая явка сильно напрягает региональных руководителей в преддверии сентябрьских выборов. Хуже всего дела обстоят в столице Крыма, где проживает самое большое количество избирателей.

Субботний ливень, как назло, затопил два из трех главных предвыборных аргументов крымских единороссов – аэропорт и больницу, за которые, по их версии, крымчане должны быть бесконечно обязаны местным представителям партии власти, которые к ним никакого позитивного отношения не имеют».

«Пока без особых интриг, – соглашается telegram-канал «Шо, опять?» – реальная политсила в Крыму одна. Остальные только в оппозицию играют, да планы строят. Так что выбор такой себе... В других регионах позадорнее».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 31.05.21

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