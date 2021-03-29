Вице-премьера Крыма оштрафовали за неподобающее поведение в самолете

Вице-премьера Крыма Евгения Кабанова оштрафовали за неподобающее поведение в самолете.

Как уже сообщал «Новый День», 23 февраля Кабанов возвращался из Москвы в Симферополь самолетом «Аэрофлота». «При выполнении указанного рейса во время посадки в аэропорту Шереметьево, а также на борту воздушного судна пассажир Кабанов Евгений Константинович неоднократно нарушал «Правила поведения пассажиров при предполетном обслуживании и на борту ВС» в части использования средств индивидуальной защиты (СИЗ). Неоднократные замечания экипажа по правильному использованию СИЗ игнорировал», – говорится в докладной записке, отправленной руководством компании полпреду президента РФ в ЮФО Владимиру Устинову.

По словам представителей авиакомпании, выходя из самолета, крымский чиновник обматерил экипаж. Его передали транспортной полиции, стражи порядка составили протокол об административном правонарушении. Дело передали в суд, который Кабанова оштрафовал.

Правда, это известно только со слов вице-премьера: «На меня наложено взыскание в виде штрафа. Решение суда мною будет исполнено неукоснительно», – цитирует чиновника «Крым24» .

На какую сумму и за что именно его оштрафовали, Кабанов не уточняет. Напомним, чиновник совершил, как минимум, два правонарушения: не соблюдал требования Роспотребнадзора и нецензурно выражался в общественном месте.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.03.21

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