Мы же говорили: Кабанов хочет в Госдуму

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов подал документы на участие в праймериз «Единой России», объявленный для определения кандидатов в Госдуму России. Напомним, выборы состоятся в сентябре, праймериз – в конец мая, а документы на участие в нем принимаются до 30 апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоначально Кабанова прочили на Симферопольский округ, от которого в прошлый раз избирался Андрей Козенко. Однако, по информации инсайдеров, в этом году в столичном регионе с выборами и без него могут возникнуть проблемы. Возможно, поэтому Кабанов будет баллотироваться по Евпаторийскому округу, сейчас представленный в российском парламенте Светланой Савченко.

По Симферопольскому округу (включает Судак, Феодосию, Ялту, Бахчисарайский и Белогорский районы, Центральный район Симферополя и юго-западную часть Симферопольского района) на праймериз зарегистрировался председатель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Керченский округ (включает Керчь, Кировский, Красногвардейский, Ленинский, Нижнегорский, Советский районы, а также часть крымской столицы и Симферопольского района) намерен оставить за собой действующий депутат Госдумы Константин Бахарев.

Все трое дают громкие обещания: Бахарев заявляет «о новых, ещё более амбициозных проектах», Черняк заверяет, что его «многолетний опыт работы в сфере санаторно-курортного комплекса и туризма, глубокое понимание законотворческой деятельности принесут пользу жителям и округу в целом», а Кабанов утверждает: «Те знания, которые я получил, я могу для Крыма преумножить, выйдя на федеральный уровень, для Крыма сделать на порядок больше, чем есть возможность на сегодняшний день на региональном уровне».

Напомним, за прошедший год Кабанов дважды становился фигурантом скандалов, выплеснувшихся на федеральный уровень. Весной прошлого года он демонстративно проигнорировал запрет главы РК и МЧС на прогулки в горах и лесах, призывая крымчан к нему присоединиться, а в феврале текущего во время перелета из Москвы в Крым демонстративно нарушил требования Роспотребнадзора и «Правила поведения пассажиров при предполетном обслуживании и на борту ВС», да еще и использовал непарламентские выражения.

Бахарев тоже засветился в прессе: в конце января прошлого года власти Керчи (после наложения штрафов и предупреждения об уголовной ответственности), наконец, вручили двум десяткам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ключи от квартир в новом многоэтажном доме №14-А по шоссе Героев Сталинграда. Бахарев выступил на церемонии с торжественной речью. Но оказалось, что жить в доме невозможно – не было ни газа, ни отопления. История закончилась уголовным делом.

Кстати, любопытная деталь: несмотря на то, что треть времени, отведенного на подачу заявлений для участия в праймериз уже прошла, на сайте республиканского отделения «Единой Росси» нет сведений о других претендентах на госдумовские мандаты.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.03.21

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