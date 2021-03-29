Крым рискует сократить представительство в Госдуме

В Крыму обсуждают список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму от объединенного округа «Республика Крым + Севастополь». По сравнению с выборами 2016 года «партийная команда» претерпит существенные изменения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 лет назад первым стоял глава РК Сергей Аксенов. Вторым номером шел Михаил Шеремет, за ним Руслан Бальбек. На 4 месте расположилась Наталья Поклонская – она получила мандат Аксенова. На пятом –космонавт Антон Шкаплеров. По итогам выборов, единороссы полуострова получили только «списочных» мандата.

По информации инсайдеров. На этот раз список вновь возглавит Аксенов, а вот на втором месте расположится глава Севастополя Михаил Развожаев. На третьем месте будет действующий депутат Госдумы Шеремет, на четвертом – вице-спикер Госсовета РК Владимир Бобков.

«Аксенов и Развожаев откажутся от мандатов в пользу Шеремета и Бобкова. Пятое место, скорее всего, достанется по квоте крымскому татарину, – прогнозирует telegram-канал ЧКХ. – Но даже сами единороссы не верят, что им удастся сохранить три «списочных» мандата от Крыма».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.03.21

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