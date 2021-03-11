«Прачечная? Хреначечная!» Министр культуры Крыма с матом ворвалась на республиканское совещание по строительной отрасли

Министр культуры Крыма с матом ворвалась на республиканское совещание по строительной отрасли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на совещании по строительной отрасли глава РК Сергей Аксенов в очередной раз распекал подчиненных за затягивание сроков заключения контрактов. И в этом момент в эфир ворвалась министр культуры Крыма Арина Новосельская. Нецензурно вспомнив чью-то мать, она возмутилась и заявила: «Поставили как обезьяне!»

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Новосельская рассыпалась в нервных извинениях и объяснила свой некультурный спич тем, что у нее «отключилась машина». Как выяснилось позже, речь шла о трансляции совещания – у министра отключилось передающее оборудование.

Аксенов проучил провести служебное расследование, но не уточнил по какому поводу: то ли по факту поведения министра, то ли по тому, что «поставили как обезьяне».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.03.21

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