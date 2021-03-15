Наша Псаки: министр культуры нашла в Крыму ворота в ад

Министр культуры Крыма Арина Новосельская снова оказалась в топе самых обсуждаемых чиновников России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшие выходные министр экономического развития РФ Максим Решетников осмотрел строительные объекты Керчи, в числе которых была и знаменитая Митридатская лестница. Одним из украшений лестницы являются грифоны – мифические крылатые существа с туловищем льва и головой грифа. Символизируют неделимость неба и земли, добра и зла, света и тьмы и господство над этими сферами. Античные авторы считали их порождением таинственной Гипербореи, позднее власть над грифонами «передали» Зевсу.

В мифологии грифону отведена роль стража: они призваны охранять не только сокровища, но и пути спасения и тайные знания. Их изображения печатали на золотых и серебряных монетах Боспорского царства – античного государство в Северном Причерноморье на Боспоре Киммерийском (так в древности называли Керченский пролив). Множество таких монет было найдено при раскопках столицы царства Пантикапея, на месте которого позже появилась Керчь. Крылатые стражи стали одним из символов города.

В 1844 году император Николай I утвердил герб Керчи с грифоном, символизирующим античное происхождение города.

Однако, показывая московским гостям крылатых стражей символичного входа в Керчь, глава минкульта РК Арина Новосельская не стала углубляться в историю, а коротко сообщила: «Это символ города орлолев. Самая страшная птица». И добавила в затылок начавшему озираться Решетникову: «Охраняет ворота в ад».

Такая трактовка городской символики взорвала соцсети. Одни считают, что грифоны легко отделались – их могли бы окрестить и птеродактилями, другие интересуются, не является ли Новосельская родственницей мэра Киева Кличко, а третьи радуются, что в России появилась своя Псаки.

Сама же глава минкульта во всем винит журналистов: «Это была рабочая встреча, было достаточное количество гостей, – цитирует Новосельскую Крым 24. – И когда я рассказывала о Митридатской лестнице, о том, сколько ей лет, я сказала, что древний город Керчь охраняют грифоны. Один из гостей спросил, кто это такие. И я объяснила, что это мифическое существо, симбиоз орла и льва. Чтобы понятнее было, сказала «орлолев». Это был совершенно частный разговор, мы поняли друг друга, улыбнулись и продолжили осмотр лестницы. Но кто-то из журналистов вырвал из контекста слова».

О том, как это было, можно судить по видео портала Керчь.ФМ

Напомним, в минувший четверг глава крымского минкульта весьма некультурно ворвалась в прямой эфир республиканского совещания по реализации ФЦП. Тогда виноватыми оказались компьютерщики.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.03.21

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