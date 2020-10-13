Солдат застрелен в воинской части в Крыму

В Крыму солдат одной из воинских частей погиб от пулевого ранения. По предварительным данным, военнослужащего застрелил сослуживец. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи отрабатывают разные версии, в том числе умышленное убийство и неосторожное обращение с оружием.

Ранее мать погибшего сообщила подробности на своей странице в Facebook. «Моего сына больше нет, ему было 22 года, его застрелил старший по званию, одним выстрелом в голову. Все это произошло в воинской части, а он так хотел быть военным. Не пускайте сыновей в армию. Сейчас идет следствие», – написала женщина 10 октября, не уточнив, где погиб ее сын. Позже она рассказала, что сына застрелили в Крыму.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 13.10.20

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