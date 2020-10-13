«Прикалывались и случайно застрелили»: командование ЧФ проводит проверку после гибели контрактника

Пресс-службы Южного военного округа подтвердила инцидент в одной из воинских частей Крыма, где военнослужащий застрелил сослуживца. По предварительным данным, трагедия произошла случайно – солдат-контрактник грубо нарушил правила обращения с оружием.

По данным пресс-службы, «военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом военнослужащего по контракту» (цитата по РИА «Новости»). Военные не уточнили, когда произошел инцидент.

Командование Черноморского флота начало проверку по факту гибели контрактника.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил о гибели солдата одной из воинских частей Крыма от пулевого ранения. Отмечалось, что военнослужащего застрелил сослуживец, и по данному факту возбуждено уголовное дело. Собеседник агентства рассказал, что отрабатываются разные версии случившегося, в том числе умышленное убийство и неосторожное обращение с оружием.

По сведениям издания «Подъем», инцидент произошел в воинской части №87714, которая дислоцируется в селе Перевальном Симферопольского района Крыма.

Бывший военнослужащий части, знакомый с погибшим и его сослуживцами, сообщил, что солдата застрелили 8 октября, и это могло произойтислучайно. «Служащие там говорят, что они прикалывались. Прапорщик пистолет ко лбу приставил, типа в шутку. А он заряжен оказался. Парня жаль, прапорщика тоже, он не хотел, это просто неосторожность», – рассказал источник.

Мать погибшего солдата, жительница Крыма, сообщила, что сына уже похоронили и у нее нет претензий к следствию. «Следствие не замалчивается, оно ведется в полном объеме», – рассказала женщина «Подъему». Ранее она опубликовала пост в Facebook о гибели сына. «Ему было 22 года, его застрелил старший по званию, одним выстрелом в голову», – написала женщина.

Симферополь, Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

Симферополь, Ростов-на-Дону. Другие новости 13.10.20

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