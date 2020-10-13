Все-таки заболел: в Крыму опять сообщают о госпитализации вице-премьера Кабанова

В Крыму опять сообщают о болезни вице-премьера Евгения Кабанова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первый раз молва уложила его на больничную койку месяц назад. Тогда вице-премьер слухи опроверг. Теперь опять говорят о болезни чиновника, опровержений пока не последовало.

«Евгений Кабанов госпитализирован в Симферопольскую городскую клиническую больницу №7Ю – пишет ForPost со ссылкой на источник в крымском правительстве. – По предварительным сведениям, разместили вице-премьера в VIP-палате».

Отметим, что Кабанов, как и его коллега Елена Романовская, в начале сентября тоже попавшая в больницу №7, а затем перевезенная в Москву, перед госпитализацией тоже встречался с большим количеством людей и не соблюдал меры предосторожности. Так, на совещании по строительной отрасли в минувший четверг Кабанов сначала сидел в неправильно надетой маске, а минут через 20 и вовсе ее снял.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.10.20

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