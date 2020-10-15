Зеленский назвал Россию «врагом» и заявил, что «верит в победу» над ней

Президент Владимир Зеленский прибыл в «день защитника Украины» в Донбасс и поблагодарил военных за продолжающиеся почти семь лет обстрелы территории ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», отчёт о поездке опубликовала пресс-служба украинского президента.

«У вас сложная, патриотическая работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев: возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом», – заявил Зеленский и раздал наиболее отличившимся в обстрелах Донбасса военнослужащим подарки и награды.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.10.20

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