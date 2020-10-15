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Четверг, 15 октября 2020, 04:45 мск

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Зеленский на передовой уплетал солдатский обед напротив глотающих слюну военнослужащих

Фото: strana.ua

Во время поездки в зону карательной операции ВСУ в Донбассе президент Владимир Зеленский вместе с главой своей администрации отобедал в содатской палатке. Однако сидящим напротив них за столом военным забыли поставить тарелки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», скандальное фото выложила сама пресс-служба президента.

Украинские пользователи соцсетей подвергли президента и главу администрации жесточайшей критике в соцсетях.

Позже народный депутат Сергей Лещенко, который был в поездке с президентом, предоставил администрации Зеленского собственную фотографию, на которой изображены только те военные, перед которыми, всё-таки, стояли тарелки.

Пресс-служба украинского президента спешно заменила скандальное фото на официальном сайте.

Симферополь, Валентин Карамазов

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