Обнулившийся: Аксенов поручил развивать российский Крым заму трех министров Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз удивил своей кадровой политикой.

Не успели крымчане прийти в себя от того, столицей республики управляет «хозяйка» рынков и мать киевской тусовщицы (Елена Проценко), а финансами распоряжается сестра сотрудника администрации украинского президента Порошенко (Ирина Кивико), как на руководящем «Олимпе» всплыл человек, который еще 3 года назад сокрушался о потере Крыма и ратовал за самостийную украинскую государственность, а теперь будет отвечать за развитие Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», генеральным директором корпорации развития Крыма назначен Дмитрий Ворона. Родился он в Донецке, стремительно начал подниматься по карьерной лестнице во время «второго пришествия» Виктора Януковича: когда тот в 2006 году снова стал премьер-министром, 26-летнего Ворону назначили заместителем министра охраны окружающей природной среды Украины. И уже в следующем году наградили Почетной грамотой кабинета министров Украины за весомый личный вклад в обеспечение развития природоохранной деятельности и сохранения окружающей природной среды, многолетний (!) добросовестный труд и высокий профессионализм.

В марте 2010 года Ворона перебрался на должность заместителя министра внутренних дел Украины и за 9 месяцев на этом месте получил 8 наград МВД, включая «За преданность службе» I степени.

В декабре 2010 года Ворона – уже председатель Государственной миграционной службы Украины, через 4 месяца – снова заместитель главы МВД, получил очередную награду и уже в марте 2012 года перебрался в замы министра юстиции Украины, практически сразу же удостоившись грамоты министерства за весомый личный вклад в реализацию государственной правовой политики Украины.

Но и на этом месте продержался недолго: через полгода Ворона возглавил украинскую делегацию в Group of States against corruption.

В январе 2013 года 32-летнего Ворону за многолетний добросовестный труд, а также «личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства и весомые трудовые достижения» наградили орденом «За заслуги» III степени.

В 2013 году у него уже новое место работы – председатель Государственной регистрационной службы Украины.

А в 2014 году карьера столь уважаемого и эффективного чиновника внезапно закончилась.

Сначала Ворона попытался заниматься адвокатской практикой. Видимо, не задалось. И в 2015 году он основал Благотворительный фонд «Православное наследство Украины на Святой Горе Афон», цель которого – «изучение вклада славянских народов в общую казну Афона и православного мира».

Не забывал Ворона демонстрировать и свою преданность Украине. В 2016 году в соцсетях он писал: «К сожалению, сегодня наша родина переживает не лучшие времена. Боевые действия на востоке, потеря целостности, экономическая и правовая нестабильность – все это забирает у нас силы. Но я верю, что в счастливое будущее нашей страны. От всей души поздравляю с 25-летием независимости нашего государства».

Через год с пафосом поздравлял всех с днем конституции Украины: «Основной закон державы закрепляет независимость страны, в которой жизнь, здоровье и безопасность человека, его честь и достоинство есть высшая социальная ценность. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы эти принципы были не пустыми словами, а действительно весомыми основами нашей государственности».

А еще через пару лет надеяться на светлое будущее Украины Ворона, похоже, перестал и получил российское гражданство (не исключено, что по упрощенной схеме, – как житель Донбасса). После этого он стал советником главы Крыма Сергея Аксенова и начал курировать проект игорной зоны в Ялте.

А теперь возглавил Корпорацию развития Крыма.

«Если это один и тот же человек, то это настоящая беда, – комментирует ситуацию в соцсетях крымский общественник Александр Юрьев. – Вот такими кадрами окружает себя глава Крыма».

«Он просто обнулился», – поясняет другой общественник Александр Талипов. «Настоящий патриот», – поддерживает третий патриот Владимир Гарначук.

Другие крымчане заключают пари: сможет ли Ворона продержаться на этой должности хотя бы больше года.

А третьи считают, что в назначении Вороны нет ничего удивительного: «Крымскую поговорку «Победили немецких – победим и донецких», которую в том числе твердили во время Русской весны в Симферополе и Севастополе, оставили на память романтикам, считавшим, что в Крыму после февраля-марта 2014 года можно построить новую жизнь, – пишет telegram-канал «Примечания». – Да, это уже делает семья Аксенова, который отрицал саму возможность возвращения полуострова России».

Симферополь, Олег Яковенко

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