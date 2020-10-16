Разобраться с вывозом бытовых нечистот в Симферополе по-быстрому не получилось

Решить проблему вывоза бытовых нечистот в Симферополе по-быстрому не получилось.

Как уже сообщал «Новый День», в крымской столице ежемесячно образуется не менее 200 тысяч кубометров жидких отходов жизнедеятельности (это без учета централизованной канализации), но до очистных довозили только 7 тысяч кубометров. Куда деваются остальные – неизвестно. Часть по ночам сливают в канализационные люки, не исключено, что отходы попадают и водохранилища.

Власти собрали предпринимателей, занимающихся ассенизаторской деятельность. Пообещали никого за прошлые «грехи» не наказывать, если они начнут вывозить отходы на очистные.

«12 октября к нам привезли 455 кубов при историческом максимуме 80», – сообщил сегодня на заседании оперштаба по водоснабжению глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Куда все это девалось до того?» – задал риторический вопрос глава РК Сергей Аксенов и бодро продолжил: «Уже эту историю проехали. Искать не будем, кто куда выливал. Пусть работаю, но соблюдают меры экологической безопасности».

Однако Баженов охладил его пыл: «Если можно, закончу. 13 октября привезли 532 куба, 14-го – 434, а вчера, 15-го, – 283. У меня тревога: при таком сокращении не восстановили ли они старые пути миграции?»

«Мы будем проводить выборочные проверки, – уже с меньшим энтузиазмом пообещал Аксенов. – И посчитаем, какой объем плюс – минус 10% должен поступать на очистные».

Получается, что этот объем до сих пор не высчитан, хотя сам же Аксенов неделю назад говорил о 200 тысячах кубов в месяц. А, исходя из этой цифры, получается, что ежедневно в крымской столице должно вывозиться 6 – 7 тысяч кубов жидких отходов. И те 532 куба, которые вывезли на КОС 13 октября и ставшие новым рекордом, на самом деле составляют не более 9% от образующихся нечистот.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.10.20

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