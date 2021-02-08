Наконец-то: в Крыму решили навести порядок с канализацией

В Крыму, наконец, решили навести порядок с канализацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема канализования бытовых стоков в Крыму стоит не менее 20 лет. Всего на полуострове было построено более 100 канализационно-очистных сооружений (КОС) – возводились они, в основном, в 70-ые годы прошлого века и еще 20 лет назад они перестали справляться с увеличивающимся объемов стоков. Все крымские КОС подведены к 12 глубоководным выпускам. По идее, эти трубы должны уходить далеко в море, но проблема в том, что они давно повреждены, и канализация льется в море прямо у берега и зачастую именно там, где плещутся толпы отдыхающих.

Еще одна проблема – отсутствие КОС. Во многих населенных пунктах Крыма канализация отсутствует как таковая, жители делают отводы до ближайшей ливневки, и нечистоты самотеком текут в море или ближайший водоем. Или их туда сливают из ассенизаторских машин, владельцы которых решили сэкономить и не возить отходы жизнедеятельности на очистные. Аналогичная картина наблюдается и там, где канализация есть, но жители не хотят платить за ее использование.

С них и решили начать наводить порядок. Глава Рк Сергей Аксёнов поручил к 1 мая составить полный реестр всех домовладений, официально не подключенных к централизованной канализации.

Вторая задача – разобраться с работой ассенизаторских служб. Напомним, даже в Симферополе до очистных довозили не более 3,5% образующихся в городе нечистот. Проблему пытались решить в октябре прошлого года. И даже смогли увеличить объем легально утлизируемых отходов в 5 раз. Но потом внимание к вопросу ослабло, и сейчас, по словам Аксенова, объемы, довозимые до очистных, снова пошли на спад. А большинство нечистот, похоже, так и продолжают сливать в Салгир, чистить который сегодня не берется ни одна организация России.

Поэтому предполагается, что после составления полного реестра канализования можно будет вычислить точный объем жидких бытовых отходов, не попадающих на переработку.

После этого предполагается обязать хозяев всех домовладений и нежилых зданий заключить договоры на отвод или вывоз нечистот. Аксенов даже пообещал бесплатно обслуживать тех, у кого нет возможности оплачивать эти услуги.

Как будут бороться с ассенизаторскими конторами, которым проще слить отходы в люк за углом или ближайшую речку, Аксенов не озвучил, но потребовал:

«Этим летом тревожных сообщений, что канализация льется в море, быть не должно от слова «совсем».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.02.21

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