Жители Севастополя остались без льготных лекарств

Время ожидания льготных лекарств в Севастополе достигает месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», севастопольский штаб ОНФ совместно с журналистами телеканала НТС проверили социальную аптеку №30, выдающую лекарства по льготным рецептам. И обнаружили 2 тысячи 125 отсроченных рецептов.

108 из них – лекарства для онкобольных. Нет для льготников статинов, бета-блокаторов, аспиронолактонов, эльтероксина, лизиноприла. Эти препараты обязательны для приема, больные не могут ждать, пока они появятся в социальной аптеке и вынуждены приобретать их за собственные средства.

А более половины отсроченных рецептов – 1 тысяча 118 штук – на тест-полоски для глюкометров. Отметим, что в Севастополе, согласно официальным данным, около 10 тысяч диабетиков. 8 тысяч из них пользуются глюкометрами. И с этими приборами сложилась любопытная ситуация.

Оказалось, что 80% севастопольцев, вынужденных регулярно измерять уровень сахара в крови, пользуются приборами Акку-чек, Ай-чек и Ван тач. И именно для этих приборов закупались тест-полоски на бюджетные деньги. Однако недавно в лечебные учреждения города в качестве подарка привезли 200 глюкометров фирмы Диаконт.

Их даже не успели еще раздать, но уже в сентябре была объявлена закупка на 14,5 миллионов тест-полосок для этих глюкометров.

«На 14,5 миллионов в никуда закупка полосок! И при этом ни одной полоски вышеназванных фирм Акку-чек, Ай-чек и Ван тач! Ни одной, – возмущается руководитель исполкома Севастопольского штаба ОНФ Лариса Мельник. Закупку удалось отменить.

«И сегодня мы столкнулись с тем, что полоски Диаконт не закуплены, а полоски иных фирм и не планировались к закупке – мы видим это огромное количество отсроченных рецептов, и это – только по 30-й аптеке», – говорит Мельник.

Но закупка для льготников ненужных им медикаментов в Севастополе, скорее, правило, чем исключение. Так, в 2019 были в связи с истекшим сроком годности пришлось уничтожить препараты на сумму почти в 30 миллионов рублей – за 4 года, пока они хранились на складе, льготники их не востребовали. В ОНФ подозревают, что кто-то целенаправленно закупал на бюджетные деньги продукцию определенных производителей, получая за это вознаграждение.

«По имеющимся у нас сведениям, эти суммы, так сказать, «вознаграждения» – они играют где-то в объёмах 10%. Это везде и всюду. Такая, «немножко незаконная», прямо скажем сторона вопроса, – отмечает Мельник. – Так вот эти 10% составляют сумасшедшие деньги. Вот такая безнравственность со стороны медицинских чиновников, она, честно говоря, нас уже утомила».

Как выяснилось, проблемы с медикаментами есть и в больницах: не хватает самого необходимого – фуросемида, кордарона, гепарина. Стоят препараты недорого, но Севздрав для стационаров их почему-то не покупает.

Напомним, 8 октября были задержаны заместитель начальника городского департамента здравоохранения Владислав Нусинов и директор МИАЦ Олег Роменский. В правительстве Севастополя буквально тут же заявили, что оба уволены.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 19.10.20

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