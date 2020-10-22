В Крыму отменили масочный режим в кафе и ресторанах

В Крыму отменили масочный режим в объектах общепита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», две недели назад в РК был введен запрет на обслуживание клиентов без масок. Это касалось не только магазинов и общественного транспорта, но и заведений общественного питания. Теперь для столовых, фудкортов, кафе и ресторанов. Соответствующие поправки глава РК Сергей Аксенов внес в собственный указ о повышенной готовности.

Запрет не распространяется на «обслуживание граждан в объектах (предприятиях) общественного питания (за исключением обслуживания граждан в магазинах кулинарии и отделах кулинарии), при предоставлении услуг кейтеринга, а также при предоставлении иных услуг, оказываемых в дистанционном режиме и (или) не предполагающих непосредственный контакт с потребителем», – говорится в документе.

Симферополь, Лиана Макоба

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