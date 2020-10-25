МЧС прекращает поиски пропавших моряков в море

МЧС прекращает активную фазу поиска моряков танкера «Генерал Ази Асланов».

Как уже сообщал «Новый День», судно следовало из порта Кавказ в порт Ростов-на-Дону. На борту находились з 13 человек. Взрыв произошел вечером 24 августа в устье Керченского пролива. Трех человек – боцмана, 19-летнего матроса и 23-летнего практиканта выбросило за борт. Их до сих пор не нашли. Остальных моряков спасли.

Спасательную операцию в море решено прекратить. Обследование береговой линии продолжится: как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поиски будут вестись вдоль береговой линии в Славянском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 25.10.20

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