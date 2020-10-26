Ученые назвали фрукты, которые помогут «отбиться» от гриппа и коронавируса

Ученые рассказали, какие фрукты помог «отбиться» от вирусов вообще и ковида в частности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в холодный сезон нужно налегать на хурму, айву, кизил, виноград, зизифус и облепиху.

«Особое внимание следует уделять питанию, ведь, кроме COVID-19, сейчас присутствуют и такие сезонные заболевания, как грипп и ОРВИ. В сезонных овощах и фруктах полуострова достаточно большое количество витаминов и других полезных свойств, – отметила диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева. – Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от COVID-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление».

По словам эксперта, также следует ограничить себя в сладком, а для перекуса использовать виноград, груши и сливы. Оптимальное количество овощей в день для взрослого составляет 300 граммов, фруктов – 200 граммов.

«Придерживаться строгих диет категорически не стоит. Питание должно быть дробным, небольшими порциями пять-шесть раз в день», – подытожила Сухарева.

Диетолог добавила, что следует пить компоты из айвы и кизила и ежедневно съедать по 4-5 грецких орехов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.10.20

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