российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 ноября 2020, 08:52 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Врач перечислил вредные при Covid-19 продукты

Людям, заразившимся коронавирусной инфекцией нового типа на время болезни следует отказаться от соленых продуктов и алкоголя, рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко.

«Поддержка правильного водно-солевого баланса в организме – обязательная часть лечения пациентов с Covid-19. В больницах за этим следят врачи, но дома людям следует самим внимательно выбирать, что есть и пить во время болезни», – рассказал врач в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что пациентам с коронавирусом стоит отказаться от соленой рыбы и огурцов, а также от алкоголя. Такие продукты нарушают водно-солевой баланс в организме, что плохо сказывается на выздоровлении. Вместо этого стоит выпить лишний стакан воды, который пойдет на пользу.

Как писал «Новый День», ранее ученые рассказали, какие фрукты помогут «отбиться» от вирусов вообще и коронавируса в частности. Так, в холодный сезон нужно налегать на хурму, айву, кизил, виноград, зизифус и облепиху.

«Особое внимание следует уделять питанию, ведь, кроме Covid-19, сейчас присутствуют и такие сезонные заболевания, как грипп и ОРВИ, – отметила диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева. – Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от Covid-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление».

По словам эксперта, также следует ограничить себя в сладком, а для перекуса использовать виноград, груши и сливы. Оптимальное количество овощей в день для взрослого составляет 300 граммов, фруктов – 200 граммов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.11.20

Китай ограничил въезд для граждан России. / В Магнитогорске результаты анализа на коронавирус не выдают по несколько недель. / В Турции стартовали испытания вакцины от коронавируса на людях. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Роспотребнадзор: Чеснок и лимон не помогут укрепить иммунитет

Екатеринбуржцы скупают антибиотики, которые выписывают при Covid-19

Специалисты рассказали, как антисептики влияют на кожу рук: трещинки, огрубевшая кутикула, шелушение и зуд

Канадские ученые опровергли позицию ВОЗ о вреде соли

Ученые назвали фрукты, которые помогут «отбиться» от гриппа и коронавируса

Метки / Коронавирус из Китая

В Петербурге ограничили работу фуд-кортов и детских игровых комнат

Китай ограничил въезд для граждан России

В Турции стартовали испытания вакцины от коронавируса на людях

В США впервые выявили более 100 тысяч зараженных Covid-19 за сутки

Заразность бессимптомных пациентов с Covid-19 может сохраняться до 70 дней

Экономист сравнил новый виток пандемии для ЕС с последствиями войны

Омский губернатор анонсировал «кадровые решения» после инцидента со скорыми у здания минздрава

В Дании убьют всех норок из-за коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,