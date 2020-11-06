Врач перечислил вредные при Covid-19 продукты

Людям, заразившимся коронавирусной инфекцией нового типа на время болезни следует отказаться от соленых продуктов и алкоголя, рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко.

«Поддержка правильного водно-солевого баланса в организме – обязательная часть лечения пациентов с Covid-19. В больницах за этим следят врачи, но дома людям следует самим внимательно выбирать, что есть и пить во время болезни», – рассказал врач в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что пациентам с коронавирусом стоит отказаться от соленой рыбы и огурцов, а также от алкоголя. Такие продукты нарушают водно-солевой баланс в организме, что плохо сказывается на выздоровлении. Вместо этого стоит выпить лишний стакан воды, который пойдет на пользу.

Как писал «Новый День», ранее ученые рассказали, какие фрукты помогут «отбиться» от вирусов вообще и коронавируса в частности. Так, в холодный сезон нужно налегать на хурму, айву, кизил, виноград, зизифус и облепиху.

«Особое внимание следует уделять питанию, ведь, кроме Covid-19, сейчас присутствуют и такие сезонные заболевания, как грипп и ОРВИ, – отметила диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева. – Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от Covid-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление».

По словам эксперта, также следует ограничить себя в сладком, а для перекуса использовать виноград, груши и сливы. Оптимальное количество овощей в день для взрослого составляет 300 граммов, фруктов – 200 граммов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.11.20

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