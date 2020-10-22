Екатеринбуржцы скупают антибиотики, которые выписывают при Covid-19

В аптеках Екатеринбурга значительно вырос спрос на антибиотики и другие лекарства, выписываемые для лечения коронавирусной инфекции нового типа.

Так, например, один из самых популярных препаратов, который применяют при инфекционно-воспалительных заболеваниях, «Сумамед», сейчас практически невозможно найти в свободной продаже. «Новый День» обзвонил несколько аптек: в «Здравии» фармацевт сказала, что «Сумамеда» у них нет уже давно, в «Живике» и «Витаминке» антибиотика также нет в наличии. А в «Алоэ» остались только детские суспензии для приема внутрь.

Помимо «Сумамеда» начали постепенно пропадать и «Азитромицин», и «Курантил». Это препараты, которые также принимают при инфекционно-воспалительных заболеваниях, в частности и при Covid-19, а также при проблемах с кровью.

Высокий спрос на антибиотики врачи и провизоры объясняют ростом количества больных коронавирусом, а также паническими настроениями у населения – кто-то спешит купить таблетки для лечения, даже не будучи больным, впрок, опасаясь, что они скоро исчезнут из продажи и в нужный момент их просто негде будет взять.

Отметим, как пояснили РИА «Новый День» терапевты в Новоуральской городской поликлинике № 1, «Сумамед» – это антибиотик широкого спектра действия из группы макролидов-азалидов. Его применяют при нетяжелых случаях Covid-19. А такой препарат, как «Азитромицин», в сочетании с гидроксихлорохином, входит во временные рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. «Курантил» – кроворазжижающий препарат, который принимают для улучшения текучести крови. При осложнениях коронавирусной инфекции его назначают для профилактики тромбоза глубоких вен.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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