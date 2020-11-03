Вице-губернатор Креков: «В Свердловской области достаточный запас лекарств»

Отсутствие в свердловских аптеках противовирусных препаратов и антибиотиков стало следствием проблемы с маркировкой лекарств. В ближайшее время этот режим будет упрощен, и медикаменты появятся на прилавках. Кроме того, свердловские власти ведут переговоры с производителями лекарств об увеличении поставок в регион. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков на брифинге оперштаба.

«Больницы обеспечены лекарствами нормально, запас есть. Я знаю, что многие граждане справедливо сетуют на нехватку в аптеках профилактических, особенно противовирусных, препаратов. Во многом это были причины искусственного характера, в том числе связанные с маркировкой. То есть лекарства лежат на складе, но их не могут маркировать и отправить в продажу. Сегодня этот режим максимально упрощен. Я надеюсь, что в ближайшие дни лекарства появятся на прилавках», – прокомментировал чиновник.

Он также отметил, что сейчас ситуация с лекарствами напоминает ажиотажный спрос на маски весной этого года. «Выход здесь один: надо рынок затарить, и тогда все успокоится. Именно такую цель ставим. Лекарств сейчас достаточно, их выпускается много. Вопрос в технике и организации. Постараемся в ближайшее время его решить», – сообщил Павел Креков.

Отметим, в октябре в аптеках Екатеринбурга значительно вырос спрос на препараты, которые врачи выписывают пациентам с коронавирусом. К середине месяца в аптеках уже невозможно было купить ни популярные противовирусные препараты, ни дешевые антибиотики.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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