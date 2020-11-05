Роспотребнадзор: Чеснок и лимон не помогут укрепить иммунитет

Чеснок, лук и лимон не снижают риск заражения инфекциями. Более того, эти продукты не помогают укрепить иммунитет. Следить за своим здоровьем нужно постоянно, а не надеяться на волшебные свойства суперфудов.

«Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет», – рассказала РИА «Новости» консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Не существует специального продукта, который способен усилить иммунитет. Естественная защита организма человека зависит от множества факторов. В первую очередь стоит обратить внимание на питание – в рационе должно быть достаточное количество белков, получаемых из мясных и молочных продуктов, необходимое количество витаминов и микроэлементов, которые есть в свежих овощах, фруктах и зелени.

Другой популярный миф – польза аскорбиновой кислоты, в виде лимонов, грейпфрутов, апельсинов в сезон простуд. «Как показали исследования, аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования», – отметила Провоторова.

Более того, принимая все витамины без разбора, человек может заработать гипервитаминоз. Чтобы определить, каких элементов не хватает организму, нужно обратиться к врачу. Если человек придерживается сбалансированного питания, у него нет необходимости в приеме каких-то специальных витаминов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.11.20

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