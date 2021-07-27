Лимоны подешевели на треть: россияне перестали верить в их пользу при борьбе с Covid-19

Лимоны стали самым подешевевшим продуктом за год. В начале пандемии на этот фрукт наблюдался ажиотажный спрос и их стоимость резко подскочила. Россияне верили, что лимоны могут помочь в борьбе с коронавирусом.

По данным Росстата, средняя цена за 1 кг лимонов в рознице в январе-июне 2021 года снизилась по сравнению с тем же периодом 2020-го более чем на 30%. Если по итогам шести месяцев 2020 года это были 189,4 рублей за 1 кг, то в этом – уже 131,9 рублей. Ни на один другой продукт питания цены не падали так стремительно, свидетельствуют подсчеты РБК.

За последние полгода стоимость в категории «овощи и фрукты» в магазинах в среднем выросла, но лимоны, лайм и чеснок – действительно одни из немногих продуктов, которые демонстрируют противоположный тренд, сообщают аналитики из исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки 20 тысяч российских домохозяйств по всей стране.

Эксперты связывают падение цен со снижением спроса на продукцию, на которую в прошлом году спрос был ажиотажный. В начале 2020 года было мало что известно про коронавирус, и по этой причине большая часть россиян, привыкших использовать лимоны и чеснок для профилактики простудных заболеваний, начали скупать эти продукты. В апреле прошлого года лимоны подорожали на 65%, в некоторых «вопиющих» случаях Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила наценку на эту фрукты до 300-500%.

Затем Всемирная организация здравоохранения призвала не верить недоказанным выводам об эффективности имбиря и лимона для лечения коронавируса, но советовала использовать эти продукты, чтобы «поддержать себя». К началу июня 2020-го цены на лимоны стабилизировались.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.07.21

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