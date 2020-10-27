Имбирь, чеснок и лимоны: поставки «антипростудных» продуктов в Россию резко выросли

Импортные поставки в Россию чеснока, имбиря и лимонов значительной выросли. Об этом сообщила сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

По данным на 25 октября, в Россию было ввезено 10,4 тысячи тонн свежего имбиря. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом более 50% от всего объема было ввезено в марте-апреле.

В Россельхознадзоре также отметили, что значительно увеличился ввоз в Россию свежего чеснока: за 10 месяцев Россия импортировала 59,1 тысячи тонн чеснока, что на 25% больше, чем в 2019 году. Особенно интенсивный прирост объемов фиксировался в марте-апреле этого года.

В ведомстве также обратили внимание, что весной и летом этого года импорт лимонов в Россию превысил показатели 2019 года: в марте – на 11%, в мае – на 21%, в августе – на 40%. Однако общий объем остался практически на прежнем уровне, и к 25 октября составил 183,2 тысячи тонн (+2% к аналогичному периоду прошлого года).

Как сообщал «Новый День», весной торговая наценка на килограмм лимонов, имбиря и чеснока доходила до 300-500%. В частности, стоимость имбиря в магазинах достигала 2000-3000 рублей за килограмм, вместо обычных 300-400 рублей ФАС России была вынуждена провести проверку.

Москва, Мария Вяткина

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